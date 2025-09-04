定例大分県議会が開会し、中小企業の賃上げ支援やガソリン価格の店頭表示の推進を盛り込んだ総額108億円あまりの一般会計補正予算案などが提案されました。 【写真を見る】定例大分県議会が開会賃上げ、ガソリン価格店頭表示の推進など総額108億円の補正予算案を提出 4日開会した第3回定例県議会では、補正予算案など議案32件が提出され、佐藤知事が提案理由を説明しました。 補正予算案には、最低賃金の改定幅を超えて賃上