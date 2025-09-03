ハンドボール女子日本代表「おりひめジャパン」の石川空（22）が、世界トップレベルのヨーロッパ強豪チーム、ノルウェー1部リーグの「モルデ」への移籍を決めた。左利きならではのパワフルなシュート力を武器に、「世界でも輝ける選手になりたい」と新たな挑戦に意欲を燃やしている。 【写真を見る】ハンド女子日本代表・石川空難病抱える22歳レフティーの決断「高いレベルで戦いた