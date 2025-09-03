ハンドボール女子日本代表「おりひめジャパン」の石川空（22）が、世界トップレベルのヨーロッパ強豪チーム、ノルウェー1部リーグの「モルデ」への移籍を決めた。左利きならではのパワフルなシュート力を武器に、「世界でも輝ける選手になりたい」と新たな挑戦に意欲を燃やしている。

【写真を見る】ハンド女子日本代表・石川空 難病抱える22歳レフティーの決断「高いレベルで戦いたい」欧州強豪ノルウェー移籍…その理由とは

念願のヨーロッパ舞台へ

シーズンオフに帰省した大分市出身の石川は、恩師が指導する地元クラブで、中学生たちに自らの経験を語った。

石川：

「懐かしい気持ちが一番ですね。中学時代にやっていたアップがそのまま残っているし、あいさつを大事にする雰囲気も変わっていなくて、原点に戻ってきた感じがします」

この練習場は小学3年生から中学3年生までの6年間、石川がハンドボールに打ち込んだ思い出の場所だ。原川中学では県勢初の全国優勝を果たし、大分鶴崎高校を経て名門・大阪体育大学へ進学。大学では去年、キャプテンとしてインカレ11連覇を達成した。

石川：

「小さい頃からヨーロッパでプレーすることを目標にしていて、高いレベルで挑戦したいと思っていました」

日本代表に選ばれてからは世界との差を肌で感じ、「その舞台で戦いたい」という思いが一層強まった。大学卒業後の今年1月には国内リーグの北國ハニービーに加入し、わずか半年間でチーム2位となる122得点を記録。その実績を引っ提げ、ノルウェー1部の「モルデ」への移籍をつかんだ。

石川：

「ロングシュートやブラインドシュートなど、シュートのバリエーションの多さが自分の武器だと思っています。海外でどこまで通用するのか試しながら、良い部分をさらに伸ばしていきたい」

難病とともに歩むキャリア

石川は国指定の難病「潰瘍性大腸炎」と向き合いながらプレーを続けている。移籍先にノルウェーを選んだ背景には、生活環境への配慮もあった。

石川：

「体が資本なので、病気が悪化したり生活が合わなかったりすると、ハンドボールどころではなくなってしまうので、そこが自分的には一番大きいです。ノルウェーは水がきれいで食事も油っぽさがなく、自分に合っていると思い決めました」

中学生の頃に病気が発症も、「周りの理解とサポートのおかげで不自由なく競技に打ち込めています」と石川は感謝を口にする。当時の監督・甲斐万起子さんも期待を寄せる。

甲斐さん：

「海外で活躍し、世界に羽ばたく選手になるだろうと予想していました。中学生のときの経験が今につながっていればいいなと思います」

石川が見据えるのは1976年以来、自力出場を果たせていないオリンピックの舞台だ。

石川：

「どの国に行っても、明るくフレンドリーに振る舞い、まずは友達を増やすことから頑張りたいです。話せないと何も始まらないので、もっと勉強を頑張ります」

「前回のパリオリンピック予選では負けて悔しい思いをしました。次のロス五輪では代表選手としてコートに立ち、出場権を獲得したいと思っています。多くの方に支えられて今の自分があるので、その方々に恩返しできるよう活躍したいです」

才能あふれるレフティーの挑戦が、いま世界で幕を開ける。