【小沢コージクルマは乗らなきゃ語れない】【写真】ホンダ N-ONE e:は驚きの価格！日産サクラより10万円高で電池容量約1.5倍なら意外に売れるかも？三菱 デリカミニ（車両価格：￥1,837,000／税込み〜）◇◇◇衝撃のニューモデルが登場した。先日発表された三菱デリカミニだ。女優の水川あさみとキャンディーズ『年下の男の子』替え歌CMで人気を博した軽スーパーハイトワゴンだが、記憶は新鮮。なぜなら初代