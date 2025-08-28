東京・荒川区のタワーマンションで火事があり、住人1人がけがをしました。28日午前9時半ごろ、荒川区南千住のタワーマンションで「18階に煙が充満している」と、警備員から通報がありました。29階建てマンションの18階部分の部屋が火元とみられ、この部屋の住人2人のうち、80代の女性が煙を吸うなどして病院へ搬送されました。命に別条はないということです。もう1人の70代女性は、外出中で無事でした。東京消防庁の消防車など24台