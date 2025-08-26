ラッシュアワーのロンドンの地下鉄駅で携帯扇風機を使用しながら地下鉄を待つ通勤客/Jose Sarmento Matos/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）英ロンドンの地下鉄「アンダーグラウンド（通称チューブ）」がまだ新しかったビクトリア女王の時代、英国には煙突掃除人がいて、イングランドの気温は今よりもカ氏で２度以上低かった。ナチスによる爆撃からロンドンを救う役割を果たした地下鉄の６０％は、今もエアコンがなく、線路がゆが