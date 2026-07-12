老後不安を抱える中年が増加する現代、その解決策はガテン系にあり！稼ぎながら体を鍛え、健康を維持して“現役寿命”を延ばすことが、豊かな老後生活に繫がるからだ。おまけに、ガテン系職の多くは「AIに駆逐される」リスクもナシ。中年から始めるべき肉体派の仕事を調査した。◆身も心も健康になれるガテン系副業富永優さん（仮名・50歳）副業・剪定＆伐採週2〜3回稼働で副業月収50万円身も心も健康になれるガテン系副業