16日午後2時29分、気象庁は浜松市で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。午後2時20分までの1時間に浜松市北部平野部付近で約120ミリの雨が降ったとみられています。16日午後2時42分現在、遠州北全域に、大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報が出されています。静岡地方気象台によると、西部では、16日夜のはじめ頃まで土砂災害に、16日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒を呼び掛けています。