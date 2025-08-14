千葉大学の大学院生の男がオンラインゲームで知り合った男子中学生に性的暴行を加えたとして逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む千葉大学の大学院生・若菜光希容疑者（23）です。警察によりますと、若菜容疑者は今年6月1日、千葉県内の店舗内で男子中学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。若菜容疑者と男子中学生はオンラインゲームで知り合い、SNSでも連絡を取り合っていたということ