大谷翔平 監督からの批判と代理人トラブル提訴…不穏な空気が漂う
2025年8月14日 8時0分

ざっくり言うと
大谷翔平は公私で不穏な空気が漂っていると、週刊女性PRIMEが伝えた
11日、ブルージェイズに敗れた後、ロバーツ監督は大谷のプレーに苦言
また、ハワイの高級住宅地開発を巡り、代理人とともに提訴されたとの報道も