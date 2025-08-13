放送500回を祝した3時間SP！名人・特待生が天才キッズと激突する「俳句 夏の他流試合スペシャル」、猛暑をもっと熱くする激闘「夏の水彩画コンクール」、「スプレーアートコンテスト」の3本立て！「俳句」では、特別永世名人の梅沢富美男、永世名人の千原ジュニア、名人10段の中田喜子、特待生4段の蓮見翔（ダウ90000）ら『プレバト!!』チームが、夏井いつき先生が一目置く天才キッズたちと対決！昨年の対決では惜しくも敗北して