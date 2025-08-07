ジェームズ・キャメロン監督が、広島・長崎への原爆投下を描いた書籍を映画化する/CNN, Reuters（ＣＮＮ）映画監督のジェームズ・キャメロン氏はこのほど、 米国による広島と長崎への原爆投下を題材にした映画の構想に言及し、両方の投下を生き延びた日本人男性・山口彊（やまぐち・つとむ）さんと交わした約束が制作理由の一部になっていることを明らかにした。ＣＮＮのクリスティアン・アマンプール記者とのインタビューで述べた