【震度速報 2025年7月28日 12:12】(12:13更新)12時10分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。【震度速報 2025年7月28日 12:12】12時10分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。◆地震が起きたらすべきこと