»²±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÄ¹Ï·¡×¤¬¤¦¤´¤á¤­¤À¤·¤¿¡£20Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÁªµó¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó2025¡×¤¬¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¼þ°Ï¤Ë¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¡£ËãÀ¸»á¤ÏÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¤éÎòÂå¼óÁê¤Î¸å¸«¿Í¤òÌ³¤á¤¿¥­¥ó¥°¥áー¥«ー¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£ÀÐÇË¼óÁê¤È¤Ï°äº¨¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£Áªµó¤Ç¡ÖËãÀ¸ÇÉ¡×¤Î½ÅÄÃ¤¬µÄÀÊ¤ò¼º