¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï23Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê27Æü¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤Ë¸þ¤±±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿¡£½ÐÈ¯Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿MFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¡Ê26¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÍè·î2Æü³«Ëë¤Î²¤½£½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤ò¹µ¤¨¤ë