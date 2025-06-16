西日本では１７日昼前にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。 【写真を見る】西日本では17日昼前にかけ落雷や竜巻などの激しい突風などに注意気象庁 ［気象概況］１６日から１７日にかけては、前線を伴った低気圧が日本海からオホーツク海へ進み、寒冷前線が西日本から北日本を通過する見込みです。前線や低気圧に向かう暖かく湿った空気が流れ込み、日中の気温上昇の影響も加わっ