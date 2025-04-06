今回は、結婚して20年たつ夫と思い切って離婚した女性のエピソードを紹介します。離婚して辛かったこととは…？「20年夫婦だった夫と、おととし離婚しました。結婚している間、何度も離婚したいと思いましたし、両親や友人にもそのことで相談しましたね。ですがみんなに『もうちょっと考えたら？』『離婚したら老後が寂しいわよ〜』と、離婚についてネガティブなことばかり言われました。夫にも離婚したい気持ちを何度か伝えました