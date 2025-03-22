テレビCMなどで知られる通販会社「夢グループ」に課徴金が科せられた。3月21日、消費者庁は「夢グループ」に対し、「不当景品類及び不当表示防止法」違反で、6589万円の課徴金納付命令を出した。同社は2020年3月から4月にかけて、新聞に「マスク30枚セット」を3600円で販売するとの広告を出していたが、実際には送料や手数料を負担する必要があった。また「広告の有効期限5日間」との表示があったにもかかわらず、5日間が過