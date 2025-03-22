オリエンタルラジオ藤森慎吾さん（42）が、21日までにインスタグラムを更新し、愛娘とのツーショット写真を披露しました。【写真】パパがぞっこんの「若い女の子」！？…笑顔の愛娘ちゃんを見る藤森さんは「パパ活若い女の子にいれこんでます」とし、娘を抱っこする姿や娘の顔出し写真を投稿。「若い女の子」愛娘にぞっこんな様子を見せました。SNSでは「可愛すぎるのでいれこむ気持はじゅ〜〜〜ぶんに分かりますが、若すぎます