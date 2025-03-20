天草エアラインは、機体の被雷に伴い、3月26日まで全便を欠航する。飛行中に被雷したのは、3月18日の天草発熊本行きのMZ201便。同便は定期点検中の同社機に代わり、共通事業機として運航する日本エアコミューター（JAC）の機体（ATR42-600型機、機体記号JA01JC）で、避雷後に天草に引き返し、同便以降の全便が欠航となっている。損傷個所の確認、修理方法の検討、修理作業期間等の把握に時間を要する見込みとなったとしている。運