《Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(小さなルーキーがもうすぐ家族の一員になるのが待ち遠しい!)》’24年末、自身のインスタグラムにそう投稿したのはロサンゼルスドジャースの大谷翔平(30)。この投稿の2日後、同じくインスタグラムで妻の妊娠を発表したのは、ジャパンラグビーリーグワン・リコーブラックラムズ東京に所属するラグビー選手・田中真一(30)。大谷の妻・真美子夫人の兄だ。「その