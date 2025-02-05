都知事選に出馬した石丸伸二氏 選挙運動費に高額な「キャンセル料」か文春オンライン

都知事選に出馬した石丸伸二氏 選挙運動費に高額な「キャンセル料」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 昨年の都知事選に出馬した石丸伸二氏について週刊文春が伝えた
  • 選挙運動費で約100万円の「キャンセル料」を支払っていた、と筆者
  • 支出先は民間業者で、取材を進めると「疑惑」が浮かび上がったとしている
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