高騰が続く首都圏の不動産市場は今後、どうなっていくのか。不動産事業プロデューサーの牧野知弘さんは「2030年にかけて大量相続問題が表面化し、東京23区を皮切りに首都圏3県の中古・賃貸マーケットに大量の戸建て住宅やマンション住戸が供給されるだろう」という――。（第3回／全3回）※本稿は、牧野知弘『新・空き家問題――2030年に向けての大変化』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写