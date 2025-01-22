千葉県立高校２年の女子生徒（当時１６歳）が２０２３年１０月に自殺する問題があり、同県教育委員会は２２日、学校側が組織的な対応を取っていなかったとして当時の校長を減給１０分の１（６か月）、当時の教頭と教諭２人を同（３か月〜１か月）の懲戒処分とした。県教委によると、英語教諭は授業で女子生徒ら生徒に対し、英文を暗唱できるまで座らせないなどの不適切な指導をしていた。女子生徒は２３年５〜９月、校内で実施