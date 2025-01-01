楽曲『はいよろこんで』が大ヒットし、紅白歌合戦の出場や日本レコード大賞の新人賞受賞を果たした、こっちのけんとさん（28）にインタビュー。家族で過ごしたお正月の思い出や2025年の目標などを伺いました。■紅白決定は「自分の人生とは思えない結果」――紅白歌合戦への出場はどのように知りましたか？（発表を知らされた）当日の朝、事務所に行ったら急にスマホで動画を回されて、じらされながら発表されて、うれしいを超えた