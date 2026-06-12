こっちのけんとが、新曲「だだ」を6月26日に配信リリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、藤井 風、YOASOBI……『MUSIC AWARDS JAPAN』主要部門は誰の手に？） 本作は、第一子誕生を発表したこっちのけんとが、“赤ちゃんに振り回される幸せな家族”をテーマに制作した最新曲。自身の生活環境が大きく変化するなかで生まれた作品であり、親として過ごす日々の発見や戸惑い、言葉では表現しきれない感情を、こ