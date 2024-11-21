ペルーの当局者が押収したタランチュラ/SERFOR/Reuters（ＣＮＮ）南米ペルーの首都リマの空港で、タランチュラ３２０匹とムカデ類１１０匹、サシハリアリ９匹が入った袋を体に巻き付けて出国しようとした男が警察に逮捕された。ペルー国家森林野生生物局（ＳＥＲＦＯＲ）の１３日の発表によると、逮捕されたのは韓国籍の２８歳の男。リマのホルヘ・チャベス国際空港で８日、腹回りが不自然に膨らんでいることに係員が気づいて調べ