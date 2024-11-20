モロゾフ株式会社は、2025年のバレンタインデーに向けて新ブランド「喫茶ペンギン」を発表した。このブランドは、旅好きの店主が営む喫茶店をイメージしており、旅先での思い出を詰め込んだチョコレートを提供する。モロゾフは1932年、日本で初めてバレンタインデーにチョコレートを贈るスタイルを紹介した企業である。新ブランド「喫茶ペンギン」では、店主が子どもの頃から好きだった“ペンギン”をモチーフに、さまざまな旅の魅