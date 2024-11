「Lucid Experiment」は明晰夢の研究チームが実験用に開発したアプリで、音を鳴らしてユーザーを明晰夢に導くことができます。実験では被験者たちが明晰夢を1週間に2.11回見られるようになったことが報告されています。Lucid Experiment - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.neurelectrics.diveProvoking lucid dreams at home with sensory cues paired with pre-sleep cognitive training