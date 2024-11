「Lucid Experiment」は明晰夢の研究チームが実験用に開発したアプリで、音を鳴らしてユーザーを明晰夢に導くことができます。実験では被験者たちが明晰夢を1週間に2.11回見られるようになったことが報告されています。Lucid Experiment - Google Play のアプリProvoking lucid dreams at home with sensory cues paired with pre-sleep cognitive training - ScienceDirect

明晰夢は「自分が夢の中にいることを自覚しながら見る夢」のことで、明晰夢を見る人は好みの場所に移動したり物体を出現させたりと自由に夢をコントロールできます。明晰夢のメカニズムは徐々に解明されており、すでに「標的明晰夢再活性化法(TLR法)」と呼ばれる明晰夢誘発テクニックが確立されています。ノースウェスタン大学の研究チームはTLR法を簡単に実行できる実験用スマートフォンアプリ「Lucid Experiment」を開発し、アプリで明晰夢を誘発できるか否かを調査しました。Lucid Experimentは「目が覚めない程度の音量」で音を流す機能を備えており、被験者は通常の夢を見ている間に「Lucid Experimentの発する音」に気付くことをトリガーに夢の主導権を握って明晰夢に突入することができます。アプリの見た目は以下の通り。なお、Lucid Experimentは旧バージョンのAndroid向けに開発されており、Android 15ではインストール不可です。実験は「就寝前にトレーニングを受ける第1段階」と「実際に睡眠中に音を流す第2段階」に分けて実施されました。19人の被験者を対象に実験を進めた結果、被験者は1週間に平均2.11回も見られるようになったとのこと。ある被験者は明晰夢を見るまでの流れについて「ライフガードの仕事のためにロッカールームにいて、ずっと何かの音がしていた。音の発信源を探してイライラしていたが、ふと音がアプリの発するものだと気付いた」と説明しています。また、研究チームはアプリの効果の有無を確かめるために120人の被験者を集めて、「明晰夢誘導音を毎日流すグループ」と「明晰夢誘導音を1日ごとに流すグループ」に分けて実験を実施。その結果、「明晰夢誘導音を毎日流すグループ」では明晰夢をみる割合が一定だったのに対して、「明晰夢誘導音を1日ごとに流すグループ」では音を流さない日に明晰夢を見る割合が有意に低くなりました。つまり、アプリには明晰夢を誘発する効果があることが確かめられたというわけです。研究チームは、今後「最も明晰夢に入りやすいレム睡眠の途中に誘導音を流す機能」などを開発して明晰夢の誘導成功率を上げる予定です。