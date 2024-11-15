◆ スーパーラウンドは21日に東京ドームで開幕『ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12』のグループA（メキシコ開催）は、日本時間15日（現地14日）がオープニングラウンド最終戦。計5試合で4勝1敗としたベネズエラ（世界ランキング6位）と3勝2敗の米国（同3位）が、21日に東京ドームで開幕するスーパーラウンド進出を決めた。グループ首位でオープニングラウンド最終戦を迎えたベネズエラは、かつてメジャーのジャイアンツやマ