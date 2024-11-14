子育てをしていると、「自分の子だけ周りの子とちょっと違うかもしれない」と不安に思うことってありませんか？ 今回はそんな不安を感じた経験のある筆者の知人のお話です。 友達は異性だけ 私は小学生の息子を育てている主婦です。息子は華奢で少し中性的な雰囲気があります。 そんな息子の友達は昔からほぼ女子でした。幼稚園の頃からお人形ごっこやブロックで遊ぶことを好んでいた息子。その頃はまだ幼かったこともあり、