2024年6月に不正行為でディズニーを解雇された元従業員が、ディズニー・ワールドのレストラン専用で使用されているメニュー作成ソフトウェアシステムをハッキングし、アレルゲン情報を変更したとして逮捕・起訴されました。Criminal Complaint - disney-menu-hacker-complaint.pdf(PDFファイル)https://regmedia.co.uk/2024/10/30/disney-menu-hacker-complaint.pdfEx-Disney techie arrested for potentially deadly menu hacks &