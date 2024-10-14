モデル・ネイボールが13日に自身のアメブロを更新。慢性骨髄性白血病の月の医療費を明かした。【映像】ネイボールが白血病と診断される前の異変    この日、ネイボールは「今日いつもの妻自作の家計簿Excelが送られてきました」と切り出し「2人の医療費はワリカンです」と説明。「慢性骨髄性白血病は、お薬がとても高いので、高額療養費制度があっても、ここ最近は毎月医療費が約5万円かかっていました」と報告