有村架純7月1日に放送開始した月9ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）。放送前から大注目の一作だ。「TVerの見逃し配信で7300万回再生を記録し、社会現象とも言われた『silent』（2022年・フジテレビ系）の制作チームが手掛け、同作でブレイクしたSnowManの目黒蓮が月9初主演を務めます。ヒロインは有村架純。放送前からフジテレビも気合を入れて宣伝していました」（週刊誌記者）しかし、ドラマが放送されると、視聴者の