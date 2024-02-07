作家で政治団体「日本保守党」代表の百田尚樹氏（67）が、7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“DJ議員”として知られる大阪・泉南市議会議員の添田詩織氏に対し、謝罪した。添田氏は今月2日、百田氏との関係について「百田さんとは二度しかお会いしたことがなく、プライベートでは一度もお会いした事はありません。一度目は勉強会で。二度目はニコ生のオファーを頂き仕事として引き受けました。それだけの関係です。何