Amazon.co.jpは、定額制音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」のAmazonプライム会員向けプラン「Amazon Music Unlimited個人プラン」の料金を改定した。これまで月額880円・年額7800円だったが、月額980円・年額9800円に値上げ。既存会員は2023年9月19日以降にくる次の更新日から新料金が適用される。●プライム会員の年会費・月会費に続いて値上げ有料会員サービス「Amazonプライム」の会費は8月23日まで月額500円・年