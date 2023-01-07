人気コスプレイヤーのえなこが、1月2日放送の『ラーメン超食べまくりバトル』（テレビ東京系）に出演。2022年の年収について「1億でした」と答え、出演者を驚かせた。番組では、えなこが2022年夏だけで17誌の表紙を飾ったという話の流れで、東貴博が「それで年収は？」と質問。えなこが「去年（2022年）は1億でした」とサラリと答えると、東やティモンディの前田裕太は、仰天するばかりだった。「えなこといえば、雑誌などで姿