埼玉県越生町で川を40年不法占拠している“巨大な建物”。建物の影響で周辺では水害が起き、周辺住民は苦しんでいます。長年にわたり、原状回復に至りませんでしたが、ついに町が法的解決に向けて乗り出しました。【写真を見る】「前の前の前の町長に許可得た」“口約束”を理由に40年間不法占拠された川町が対応へ「訴訟を視野に」【調査報道】■町からの勧告書も無視…不法占拠の事実を否定する建築工事会社社長町が管理する川