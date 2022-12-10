「トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)」という寄生虫に寄生されたオオカミは、そうでないオオカミより群れのリーダーになる確率が高く、群れを離れて一匹オオカミになる可能性も高いことが分かりました。Parasitic infection increases risk-taking in a social, intermediate host carnivore | Communications Biologyhttps://doi.org/10.1038/s42003-022-04122-0Parasite gives wolves what it takes to be pack leadershttps://
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