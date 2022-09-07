新型「CX-60」質感ハンパない！マツダのSUVラインナップに、新型「CX-60」が新たに加わります。新世代ラージ商品群第1弾であるCX-60は、現代のクルマに求められる高い安全性能と環境性能を兼ね備えながら、どんな道でも走れる走行性能に、マツダデザインとクラフツマンシップの上質さをまとわせました。1890mmという全幅を誇るマツダ新型「CX-60」【画像】迫力スゴすぎ全幅1890mm！ マツダ新型「CX-60」内装がメチャクチャ上質