若者をターゲットにした炭酸水で割るビールとは。自分好みで味を変えてたっぷりの氷に炭酸を加えて割ったこのお酒。サントリービールが21日に発表した新しいビール、その名も「ビアボール」。最大の特徴はアルコール度数の高さ。「16%」と大手ビールメーカーの一般販売商品として類をみない高さだが、炭酸や氷を入れることで好みに合わせてアルコールや味の濃さを変えて楽しむスタイルを提案している。氷のみを入れた度数16%のもの