サントリーホールディングスは7月30日、令和8年熊本地震による被害に対して、被災地での救護活動、復興支援へ義捐金3000万円を熊本県に拠出し、救援物資として緑茶飲料「伊右衛門」1万本を被災地に供出することを明らかにした。今後も、被災の状況に応じて、さらなる支援を実施していくという。ソース