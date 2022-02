Googleマップに掲載された各施設には、一般ユーザーから「レビュー」が寄せられていることがあります。そんなGoogleマップのレビューを集計し、ランキング形式でまとめたサイト「Top-Rated.online」が公開されたので確認してみました。Discover the most reviewed places in your city | Top-Rated.Onlinehttps://www.top-rated.online/まずは「レビュー数の多い場所ランキング」を確認してみます。最もレビュー数の多い場所はカア