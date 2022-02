Googleマップに掲載された各施設には、一般ユーザーから「レビュー」が寄せられていることがあります。そんなGoogleマップのレビューを集計し、ランキング形式でまとめたサイト「Top-Rated.online」が公開されたので確認してみました。

Discover the most reviewed places in your city | Top-Rated.Online

https://www.top-rated.online/

まずは「レビュー数の多い場所ランキング」を確認してみます。最もレビュー数の多い場所はカアバ神殿が存在するサウジアラビア・メッカの聖所マスジド・ハラーム。実に33万1393件ものレビューが寄せられています。次ぐ2位はイタリアのローマに位置するトレヴィの泉。3位はフランス・パリのエッフェル塔、4位はローマのコロッセオ、5位はインド・ムンバイのインド門です。

各施設名をクリックすると詳細ページにジャンプします。例えばトレヴィの泉の場合が以下で、「ローマの観光名所における高評価ランキングで7位」「ローマの観光名所における評価数ランキングで1位」といった情報のほか、レビュー数や評価の推移グラフが表示されています。

良い評価があれば悪い評価もあるのが世の常。このサイトでは「評価が悪い場所ランキング」も確認することができます。確認するには先ほどのランキングから「view worst rated」をクリック。

すると悪いレビューの多い順にランキングが並び替えられます。ここでは50件以上のレビューがあった場所のみがピックアップされています。堂々たる1位に輝いたのは、ドイツ・バンベルクにあるFit/Oneというスポーツジム。Top-Rated.onlineが集計した76件のレビューのほとんどが星1(最低)の評価を付けており、「退会したのに会費が引き落とされ続ける」といったレビューが寄せられています。

また、このサイトでは国別や都市別のランキングを確認することも可能。「日本におけるレビュー数の多い場所ランキング」を確認してみるとなぜかエッフェル塔やディズニーランド・パリがランクインしていますが、それらを除いた場合の1位は東京ディズニーリゾートです。2位に東京ディズニーランド、3位に東京ディズニーシーが付け、4位が東京スカイツリー、5位がユニバーサル・スタジオ・ジャパンというランキングになっていました。

また、国別・都市別ランキングには、平均4.5以上の評価が付けられているものの評価数が100件未満の場所だけを表示できる「hidden gems」という機能があるので、「隠れ名所」を知りたい場合にも便利です。