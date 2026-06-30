トマトジュースの売り上げが好調！前年同月比約4割増

株式会社True Data

データに基づいた意思決定を支援する株式会社True Data（トゥルーデータ／本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 裕之、証券コード4416）は、当社の統計データをもとに、ドラッグストア、食品スーパーマーケットにおける2026年5月の売り上げ伸長カテゴリを発表します。



食品スーパーマーケット、ドラッグストアの両業態において、「トマトジュース」の売上金額・売上個数が前年同月比で大きく伸長しました。特に食品スーパーマーケットでは、前年比約4割増加しランキングTOP20の第1位を記録しました。「トマトジュース」の単価は上昇していますが、近年の健康志向や美容意識の高まりなどにより好調な売り上げが続いています。

■カテゴリ別伸び率ランキング

〈2026年5月の集計データについて〉

生鮮・惣菜カテゴリ及び、カテゴリ名の冒頭に「その他」を含むものを除外し、1店舗あたり200個以上売れているカテゴリを集計

数値…小数点以下第二位を四捨五入

データ集計期間…2026年5月1日～5月31日

データ抽出日…2026年6月8日 ※プレスリリース掲載の数値はデータ抽出日時点のものです

■シニアマーケティングスペシャリスト 船越 万史のコメント

食品スーパーマーケット、ドラッグストアの両業態において、「トマトジュース」の売り上げが大きく伸長しました。「トマトジュース」は価格が上昇しましたが、売上金額・売上個数ともに前年を大きく上回っています。これは、消費者の健康志向や美容意識の高まりが、値上げによる影響を上回り、継続的な購買につながっているためと考えられます。

一方で、食品スーパーマーケットのランキング上位である「レギュラーコーヒー」や「日本茶」は、売上金額こそ前年同月比で大幅に増加したものの、個数は微増または微減にとどまりました。価格上昇に伴う、生活者の「買い控え」の動きが表れた形です。

また、ドラッグストアで上位となった「虫よけ剤・虫よけ器」や「UVケア・サンタン」などの夏物商材は、売上金額・個数ともに大幅増となりました。天候要因により需要の動き出しが鈍かった前年同月の反動もあり、前年に比べ大きく売り上げを伸ばしました。

■「トマトジュース」カテゴリにおける購買単価および購買個数の月次推移

平均売価は「トマトジュース」カテゴリ全体の購買単価 ／ データ抽出期間：2024年6月1日～2026年5月31日 ／ 業態：食品スーパーマーケット ／ カテゴリ：トマトジュース ／ データ出典：True Data「Dolphin Eye」

買物指数（点数）は来店者100万人における売上個数 ／ データ抽出期間：2024年6月1日～2026年5月31日 ／ 業態：食品スーパーマーケット ／ カテゴリ：トマトジュース ／ データ出典：True Data「Dolphin Eye」





データ出典：True Data

全国ドラッグストア、食品スーパーマーケットのPOS／ID-POSデータをもとに統計化した購買データで集計していす。データには店舗・個人を特定する情報は含まれていません。

■株式会社 True Data について

年間アクティブ数6,500万人規模の購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。小売業、消費財メーカー、その他幅広い業種の皆さまへ、顧客理解から商品戦略、販促施策、広告最適化、生産・在庫管理など、DX時代に有効なデータ活用ソリューションを提供し、データに基づく企業の意思決定を支援しています。

株式会社True Data （トゥルーデータ）

社名 ： 株式会社True Data （トゥルーデータ）

代表者 ： 代表取締役社長 米倉 裕之

所在地 ： 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル 4階

設立 ： 2000年10月10日

上場市場 ： 東京証券取引所 グロース ［証券コード 4416］

URL ： https://www.truedata.co.jp/

お問い合わせ： https://www.truedata.co.jp/contact