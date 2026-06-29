「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇 の公式リセールが6/29（月）よりチケプラTradeにて順次スタート！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇 にてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。リセールの申込は6月29日（月）からスタート！

■「チェンソーマン」ザ・ステージ、3年ぶりの新作となる第二弾は「レゼ篇」！

2023年9月～10月に第一弾を上演し、舞台の枠を超えた鮮烈な表現が大きな反響を呼んだ「チェンソーマン」ザ・ステージ。第二弾となる今作は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の爆発的大ヒットが話題を席巻した、原作コミックでも屈指の人気エピソード、「レゼ篇」を舞台化！デンジとレゼの切なくも激しい関係性や、劇的な展開が魅力の人気エピソードである「レゼ篇」を、濃密な感情表現と迫力あるアクションの融合、生の舞台ならではの演出で表現する。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方が公演に行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

【公演詳細】

「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇

●公演日程

2026年7月25日（土）～ 2026年8月2日（日）東京｜天王洲 銀河劇場

2026年8月7日（金）～ 2026年8月12日（水）京都｜京都劇場

●リセール実施期間

2026年6月29日（月）10:00 ～ 各公演前日11:59

※紙チケットは各公演5日前11:59まで

▶︎出品・申込はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/14151

▶︎公式サイト

https://chainsawman-stage.jp/

■ チケットの公式リセールをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式リセール（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。

従来、紙チケットを公式リセールに出品するには、プレイガイドとの連携や公演情報の確認など、出品までに多くの手間と時間がかかっていました。その結果、公式リセールの普及を妨げる要因となっていました。

本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からリセールへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式リセールの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。