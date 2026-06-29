310人が選ぶ「親子で楽しめるドラマランキング」1位は『マルモのおきて』

株式会社WonderSpaceTVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女310名に「親子で楽しめると思うドラマ」を調査。1位は『マルモのおきて』（43票／13.9%）。

■TOP5（有効回答310名）

1位 マルモのおきて 43票（13.9%）

2位 VIVANT 14票

3位 花より男子 9票

4位 半沢直樹 8票

5位 豊臣兄弟！ 8票

■選ばれた理由（複数回答）

世代を超えて楽しめる184票／家族で笑える110票／学び・教育になる106票／子どもに安心して見せられる91票

■調査概要

対象：男女310名

方法：クラウドソーシング（自由記述）

時期：2026年6月

主体：TVマガ編集部

記事：https://saru.co.jp/tvmaga/oyako/

運営：株式会社WonderSpace

■本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社WonderSpace

メール：info@wonderspace.co.jp

電話番号：03-5778-7648