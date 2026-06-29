310人が選ぶ「親子で楽しめるドラマランキング」1位は『マルモのおきて』
株式会社WonderSpace
TVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女310名に「親子で楽しめると思うドラマ」を調査。1位は『マルモのおきて』（43票／13.9%）。
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TVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女310名に「親子で楽しめると思うドラマ」を調査。1位は『マルモのおきて』（43票／13.9%）。
■TOP5（有効回答310名）
1位 マルモのおきて 43票（13.9%）
2位 VIVANT 14票
3位 花より男子 9票
4位 半沢直樹 8票
5位 豊臣兄弟！ 8票
■選ばれた理由（複数回答）
世代を超えて楽しめる184票／家族で笑える110票／学び・教育になる106票／子どもに安心して見せられる91票
■調査概要
対象：男女310名
方法：クラウドソーシング（自由記述）
時期：2026年6月
主体：TVマガ編集部
記事：https://saru.co.jp/tvmaga/oyako/
運営：株式会社WonderSpace
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会社名：株式会社WonderSpace
メール：info@wonderspace.co.jp
電話番号：03-5778-7648