310人が選ぶ「親子で楽しめるドラマランキング」1位は『マルモのおきて』

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株式会社WonderSpace

TVマガ（運営：株式会社WonderSpace）は、男女310名に「親子で楽しめると思うドラマ」を調査。1位は『マルモのおきて』（43票／13.9%）。

■TOP5（有効回答310名）


1位 マルモのおきて 43票（13.9%）


2位 VIVANT 14票


3位 花より男子 9票


4位 半沢直樹 8票


5位 豊臣兄弟！ 8票



■選ばれた理由（複数回答）


世代を超えて楽しめる184票／家族で笑える110票／学び・教育になる106票／子どもに安心して見せられる91票



■調査概要


対象：男女310名


方法：クラウドソーシング（自由記述）


時期：2026年6月


主体：TVマガ編集部


記事：https://saru.co.jp/tvmaga/oyako/


運営：株式会社WonderSpace



■本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社WonderSpace
メール：info@wonderspace.co.jp


電話番号：03-5778-7648