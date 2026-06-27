最終日前日まとめ▶「毎日順位が入れ替わる激戦！」宮藤あどねプロデュース写真集ヒロインオーディションbyミクチャ

1位 立花もえ👱 ‍♀️ 写真集6/28最終日 関コレ。終盤戦で首位に返り咲き

合同会社Astory(左)1位立花もえさん、(上段左)2位葵さん、(上段右)3位みゆさん、(下段左)4位みちゃきさん、(下段右)5位芹沢ミユさん≪モデルライバーとしての実績を背景に、写真集オーディションでも存在感を発揮しています。≫

小悪魔agehaオーディションや美少女図鑑、関西コレクション関連で活動してきた実力派です。

ソロ写真集やメディア露出につながる特典は、モデルとしての魅力を広く届けたい立花もえさんと好相性です。

配信のたびに1位を奪取する立花もえさんが、このまま逃げ切れるのか注目が集まります。

2位 >みゆ 。安定感で上位を死守する公認ライバー

≪ミクチャ公認ライバーとしての知名度と配信力を武器に、終盤戦でも上位争いの中心にいます。≫

ミクチャ公認ライバーとして活動してきた実績があり、モデル活動やステージ出演など幅広い経験を持つ配信者です。

今回のソロ写真集やメディア露出の特典は、長く応援してくれるファンがいるみゆさんと相性が良く、配信の積み重ねが結果につながりやすいのが強みです。

安定した配信力で、最終日にどこまで順位を押し上げられるか注目されています。

3位 葵> #最終日前日(ハート)️。2周年の熱量で食い下がる実力派

≪活動2周年の節目を迎え、ファンと一緒に写真集の夢を追いかけているモデルライバーです。≫

美少女図鑑関連の活動やモデル活動を重ねてきた配信者で、ファンとの距離感の近さが魅力です。

周年のタイミングで挑戦している今回のオーディションは、記念性の高いソロ写真集やメディア露出と相性が良く、応援の熱量がポイントに直結しやすいタイプです。

最終日までに一気に順位を押し上げられるかが見どころです。

4位 みちゃ>(ハート)💍#写真集📸。逆転の余地を残す追い上げ組

≪上位3人を追う位置から、最後まで食らいつく展開が期待される注目ライバーです。≫

写真集イベントを前面に出しながら参加しており、ビジュアル訴求と配信の相性が良いタイプです。

今回の特典は、写真集掲載やメディア露出につながるため、露出を広げたいみちゃきさんにとっては大きな追い風になります。

ポイント差はあるものの、最終日の配信次第で順位変動の可能性は十分にあります。

5位 芹沢ミユ🦕 #1日～ガチ。短期決戦で伸ばす追撃の一人

≪短期集中でポイントを積み上げるスタイルが特徴の、追い込み型ライバーです。≫

「1日～ガチ」のタグどおり、期間を絞って一気に勝負をかけるタイプの参加者です。

今回のようにランキングに応じて写真集やメディア露出が用意されたイベントは、短期集中型の戦い方とも相性がよく、ラストスパートでの伸びが期待されます。

最終日に向けて、どこまで上位に迫れるか注目です。

1位だけがソロ写真集、3位以内をめぐる争いも白熱

このイベントの大きな特徴は、ソロ写真集を出せるのが1位だけという点です。2位、3位、審査員特別賞の3人は、1位の受賞者を含めた4人でのグループ写真集となるため、配信者たちは1位獲得を強く意識しています。

そのため、上位陣はもちろん、4位以下の参加者にとってもまずは3位以内に入ることが写真集への重要な条件となっており、終盤にかけて3位争いも白熱しています。

1位を目指す戦いと、3位以内を死守する戦いが同時に進むことで、ランキングは最終日まで目が離せない展開となりそうです。

ランキングによる特典

1位

📚️ソロ写真集掲載

・紙媒体のソロ写真集発売

・DMMデジタル写真集発売

・グループ写真集にも掲載

メディア露出

・各WEBメディアプレスリリースにて発表予定

・メディアリリース時、記事タイトルにお名前も記載予定

ローンチパーティー出演

発売時、メディアを誘致したローンチパーティーに出演

💄 撮影サポート

2,3位＋審査員特別賞

📚 グループ写真集掲載

メディア露出

ローンチパーティー出演

💄 撮影サポート

イベント概要

イベント名：写真集ヒロインオーディション produced by 宮藤あどね

開催アプリ：ミクチャ

本選期間：6月20日12:00～6月28日24:00

審査方法：ライブ配信＋動画投稿の合算ポイントで決定

告知リンク・公式SNS

イベントページ：

写真集オーディション produced by宮藤あどね（ミクチャ）(https://mixch.tv/live/event/24117?tab=ranking)

宮藤あどね 公式Instagram：

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