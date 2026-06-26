【ルイ・ヴィトン】サーフィンをテーマにした波のトンネルと砂浜を再現したセットが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、巨大な波のトンネルと砂浜を再現したセットにて、サーフィンの世界ならではのリズムに根差すダンディズムを表現した、ファレル・ウィリアムスによる2027春夏メンズ・コレクション。

海辺のカルチャーによって形作られたサーファー独自のドレスコードを昇華させたワードローブを、6月24日(水) AM4:00(日本時間)パリにて発表しました。

ショー会場の砂丘のそばに停められたシルバーのキャンパーは、ファレル・ウィリアムスによる流動的で未来志向のデザイン言語によって再解釈されています。自然環境の中に留まる一滴の水のように、そのガラスの居住空間は、波の世界に導かれる遊牧的な人生を形づくる自然の要素と、サーファーを直接結びつけます。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。